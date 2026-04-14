Хранилището за радиоактивни отпадъци започва работа

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков ще открие днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО). Официалната церемония ще се състои на площадка „Радиана“ в 11:30 ч., където е изградено съоръжението, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, отбелязват от МЕ.

Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци е разположено на площадка „Радиана“, която се намира в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“, предаде "Сега". Намира се в землището на село Хърлец, община Козлодуй. Площадката е разположена в двукилометровата зона с контролиран достъп на атомната централа. Мястото е на около 4 км от река Дунав.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Решението за изграждане на съоръжението е взето през 2005 г., а строителството започна през 2017 г. Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв.