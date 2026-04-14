Какво може да се купи с парите за предстоящите избори?

Правителството отпусна 65 милиона и 500 хиляди евро за провеждането на предсрочните избори на 19 април. Според финансовия министър, крайната стойност на вота се очаква да достигне между 75 и 80 милиона евро. Разчетът за изборите беше одобрен още на първото заседание на новия служебен кабинет.

Тези избори се нареждат сред най-скъпите в последните години. Всъщност, за изминалите пет години те ще бъдат вторите по цена, като ги изпреварват единствено местните избори от октомври 2023 година. Ако погледнем по-широко, от 2021 година досега разходите за избори са достигнали 1,1 милиарда лева, което се равнява на приблизително 564 милиона евро.

Какво можем да си купим с парите от изборите?

Ако се опитаме да си представим какво може да се купи с около 75–80 милиона евро, числата стават още по-впечатляващи. Например, при средна цена от около 1500–2000 евро на квадратен метър в София, това означава между 35 000 и 50 000 кв.м жилищна площ — или приблизително 500–700 апартамента от по 70 кв.м.

С тази сума могат да се финансират и около 1,5–2 милиона годишни абонамента за стрийминг услуги тип Netflix. Алтернативно, бюджетът би стигнал за закупуването на над 40 000 нови автомобила от среден клас.

Ако погледнем към технологиите, със сумата от около 75–80 милиона евро могат да се закупят приблизително 180 000 нови смартфона. Това означава почти всеки жител на голям български град,като Варна, да получи чисто ново устройство, ако цената е около 500 евро. Същият бюджет би стигнал и за оборудването на десетки хиляди ученици с лаптопи или таблети за образование.

В сферата на пътуванията и преживяванията, тези средства могат да осигурят около 300 000–400 000 самолетни билета в Европа (при средна цена 200 евро в двете посоки). Или пък над 1 милион уикенд почивки в страната, 70–80 евро на нощувка.