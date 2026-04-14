Каква е била икономиката на България при първите парламентарни избори?

На какво е залагала страната ни тогава
Икономиката на България по време на първите парламентарни избори (Учредителното събрание и изборите за I Обикновено народно събрание през 1879 г.), се характеризира с дълбока аграрна структура типична
за Османската империя, от която страната току-що се е освободила. В първите избори участват двете водещи политически сили в България- Либералната и Консервативната партия.
След избирането му за владетел на нововъзроденото Княжество, извикано за нов самостоятелен политически живот и във връзка с нормалното съществуване на държавата, княз Александър първи трябва да избере първото българско правителство измежду средите на двете откроили се политически партии по време на Учредителното събрание. Той оказва доверието си на консерваторите. Така първият български кабинет е оглавен от Тодор Бурмов, назначен е с Указ № 1 от 5 юли и има основна задача да подготви изборите за първото ОНС. Те се произвеждат през октомври 1879 г.
Кои са основните характеристики на стопанството в този начален период:
- Аграрен характер: Над 80% от населението е заето в земеделието, което е основен поминък. Производството е натурално или полунатурално, с ниска производителност и примитивни методи на обработка.
- Следвоенна разруха: Първите избори се провеждат непосредствено след Руско-турската война (1877-1878 г.), която оставя опустошени цели региони, разрушена инфраструктура и значителни загуби на добитък и реколта.
- Липса на индустрия: Индустриалният сектор почти липсва. Съществуват само дребни занаятчийски работилници, които не могат да се конкурират с евтините вносни стоки от Западна Европа.
- Финансова система: Българската народна банка (БНБ) все още не е създадена (основана е по-късно през 1879 г.), а финансовата система е в процес на изграждане. Липсва единна валута, като се използват основно турски лири, руски рубли и европейски монети.
- Транспорт и търговия: Инфраструктурата е изключително слабо развита, което затруднява търговията. Основните търговски връзки са насочени към съседните балкански региони и Цариград.
- Данъчна система: Въвежда се нова данъчна система, която заменя тежкия османски „десятък“, с цел да се стимулира дребния собственик.
В периода след изборите, с установяването на Княжество България, държавата започва активна намеса за стимулиране на местното производство и изграждане на модерна стопанска рамка, пише csii.bg.