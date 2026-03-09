×

БГ Бизнес Хотелиерите призовават за държавни мерки за привличане на повече туристи

Хотелиерите призовават за държавни мерки за привличане на повече туристи

bTV Бизнес екип

Браншът може да бъде принуден да съкрати част от персонала

Хотелиерите настояват държавата да предприеме спешни мерки за привличане на туристи след големия брой отменени почивки в България от гости от Близкия изток. Причината за отказите е военният конфликт в региона, който се отразява негативно на туристическия сектор у нас.

Снимка: iStock

От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация съобщават, че вече са изпратили писмо до служебния министър на туризма Ирена Георгиева. В него се посочва, че до момента отменените резервации от израелски туристи за Банско и Северното Черноморие надхвърлят 70 хиляди.

Според браншовата организация тази ситуация поставя сериозни предизвикателства пред туристическия сектор. Намаляването на резервациите води до значителни финансови загуби за хотелите и свързаните с тях услуги. Затова представителите на сектора призовават за държавна подкрепа и конкретни мерки, които да помогнат за привличането на повече туристи и за компенсиране на пропуснатите приходи. Те подчертават, че без такава помощ ситуацията може да се задълбочи.

33 000 долара за нощувка: Какви са щетите по хотела Бурдж Ал Араб след удара от ирански дрон?

Хотелиерите предупреждават, че ако не бъдат предприети действия за компенсиране на загубите, много обекти ще бъдат принудени да намалят разходите си. Това може да доведе до съкращаване на част от персонала в сектора. 

