Хитър трик, с който ще забравите за зимното стържене на стъклото на колата сутрин

Сутрешната аларма звъни, навън е мразовито, а вие вече треперите при самата мисъл за онази омразна пластмасова стъргалка и замръзнали пръсти. Решението за замръзналите прозорци на колата не е в скъпите химически спрейове, а вероятно е във вашата кухня - това е един обикновен картоф.

Да, прочетохте правилно. Тайната, която опитните шофьори използват от години, най-накрая е достъпна за всички, а резултатът е очарователен. Вместо да се борите с лед сутрин, този прост двуминутен ритуал вечер ще ви спести ценно време и нерви, преди да тръгнете за работа. Всичко, което трябва да направите, е да подготвите предното си стъкло, преди температурата да падне под нулата за една нощ.

Вероятно се чудите как зеленчуците могат да заменят тежката химия? Отговорът се крие в химичния състав на картофите. Захарта и нишестето, които се намират в картофения сок, действат като естествен антифриз. Когато покриете стъклото с този сок, създавате невидима бариера, която физически предотвратява свързването на водните молекули в солидна ледена структура. Дори и да се хване тънък слой, той няма да е упорит и ще го премахнете с едно движение на чистачката, пише Krstarica.

Този метод е превъзходен, защото не уврежда гумените части на чистачките и стъклото, което често се случва при използването на агресивни препарати на алкохолна основа или съмнителни размразители. Освен това е напълно безплатен и екологичен.

За да проработи този трик и замръзналите прозорци на колата ви да се превърнат само в грозен спомен, трябва да следвате следните стъпки:

Подгответе инструмента: Вземете един средно голям картоф и го измийте от пръстта (не е нужно да го белите). Разрежете го наполовина с нож. Втрийте обилно: Използвайте разрязаната страна на картофа с кръгови движения върху цялото предно стъкло и страничните прозорци. Уверете се, че сокът покрива всеки сантиметър от повърхността.

Събуждане сутрин: Когато станете, ще забележите, че ледът не се е образувал или е в „киша“. Просто включете чистачките с малко течност за измиване на предното стъкло, за да отмиете остатъците от нишесте и сте готови.

Допълнителни съвети при екстремни студове

Въпреки че замръзналите прозорци на колата са най-често срещаният проблем, можете да използвате този трик и върху огледала, които нямат нагреватели. Важно е да се отбележи, че стъклото трябва да е сравнително чисто, преди да нанесете картофите, тъй като не искате да втриете кал в стъклото. Ако нямате картофи под ръка, можете да постигнете подобен ефект, макар и малко по-слаб, с лук, но бъдете готови за по-интензивна миризма.

Не позволявайте на замръзналите прозорци на колата да диктуват графика ви. Използвайте силата на природата, спестете пари и най-важното - спасете ръцете си от замръзване. Следващият път, когато видите съседа си да остъргва лед, може би е време да му хвърлите картоф и да споделите тайната.

