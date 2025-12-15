ЕК глоби със 72. млн. евро определени производители на акумулатори

Какви са причините?

Европейската комисия наложи глоби в общ размер на приблизително 72 млн. евро на трима производители на автомобилни акумулатори – Exide, FET и Rombat, както и на браншовата асоциация EUROBAT. Санкциите са заради участието им в продължителен картел на пазара на акумулатори за автомобили, осъществяван съвместно с компанията Clarios, в разрез с антитръстовите правила на Европейския съюз, предава БНР.

Снимка: iStock

Според Комисията, картелът е имал за цел да ограничава конкуренцията на европейския пазар. Това поведение е могло да доведе до изкуствено завишаване на цените при производството на леки и товарни автомобили в Европа, което в крайна сметка засяга и крайните потребители. Clarios не е санкционирана, тъй като именно тя е разкрила съществуването на картела пред Европейската комисия. В резултат на това компанията е получила освобождаване от глоба в рамките на програмата за снизхождение, която насърчава разкриването на незаконни картелни практики.

Паралелно с това разследването на Комисията установи, че в продължение на повече от 12 години четирите компании – Clarios, Exide, FET и Rombat – заедно с EUROBAT са участвали в антиконкурентни споразумения. Те са прилагали и съгласувани практики, свързани с продажбата на автомобилни стартерни акумулатори на производители на оригинално оборудване за автомобили в рамките на Европейското икономическо пространство.

Случаят подчертава значението на строгия контрол върху конкуренцията в ЕС и ролята на Европейската комисия в защитата на честния пазар. Подобни решения имат за цел не само да санкционират нарушенията, но и да предотвратят бъдещи злоупотреби, като дадат равни условия за всички участници в автомобилната индустрия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN