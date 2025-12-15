BGN → EUR
Свят ЕК глоби със 72. млн. евро определени производители на акумулатори

ЕК глоби със 72. млн. евро определени производители на акумулатори

bTV Бизнес екип

Какви са причините?

Европейската комисия наложи глоби в общ размер на приблизително 72 млн. евро на трима производители на автомобилни акумулатори Exide, FET и Rombat, както и на браншовата асоциация EUROBAT. Санкциите са заради участието им в продължителен картел на пазара на акумулатори за автомобили, осъществяван съвместно с компанията Clarios, в разрез с антитръстовите правила на Европейския съюз, предава БНР. 

Снимка: iStock

Според Комисията, картелът е имал за цел да ограничава конкуренцията на европейския пазар. Това поведение е могло да доведе до изкуствено завишаване на цените при производството на леки и товарни автомобили в Европа, което в крайна сметка засяга и крайните потребители. Clarios не е санкционирана, тъй като именно тя е разкрила съществуването на картела пред Европейската комисия. В резултат на това компанията е получила освобождаване от глоба в рамките на програмата за снизхождение, която насърчава разкриването на незаконни картелни практики.

Знаково място за българския туризъм преминава към 100% зелена енергия

Паралелно с това разследването на Комисията установи, че в продължение на повече от 12 години четирите компании Clarios, Exide, FET и Rombat заедно с EUROBAT са участвали в антиконкурентни споразумения. Те са прилагали и съгласувани практики, свързани с продажбата на автомобилни стартерни акумулатори на производители на оригинално оборудване за автомобили в рамките на Европейското икономическо пространство.

Случаят подчертава значението на строгия контрол върху конкуренцията в ЕС и ролята на Европейската комисия в защитата на честния пазар. Подобни решения имат за цел не само да санкционират нарушенията, но и да предотвратят бъдещи злоупотреби, като дадат равни условия за всички участници в автомобилната индустрия. 

