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БГ Бизнес Хазната е на червено с над 2,5 млрд. евро

Хазната е на червено с над 2,5 млрд. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кои са основните причини за увеличението на разходите?

Дупката в хазната е нараснала до 2,507 млрд. евро в края на май, което е 2% от прогнозния БВП. Това сочат данните от Министерството на финансите. Бюджетните разходи достигат 19,864 млрд. евро. Приходите към май 2026 г. са 17,357 евро.

Причините за увеличението на разходите

Снимка: bTV

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Според Министерството на финансите има две основни причи – повишението на пенсиите от средата на 2025 г. и увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера от началото на 2026 г. Влияние оказва и ръстът на капиталовите разходи, свързан с неизпълнението на Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Към 31 май капиталовите разходи достигат 1,8 млрд. евро, което е с около 500 млн. евро повече спрямо същия период.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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