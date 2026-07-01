Хазната е на червено с над 2,5 млрд. евро

Кои са основните причини за увеличението на разходите?
Дупката в хазната е нараснала до 2,507 млрд. евро в края на май, което е 2% от прогнозния БВП. Това сочат данните от Министерството на финансите. Бюджетните разходи достигат 19,864 млрд. евро. Приходите към май 2026 г. са 17,357 евро.
Причините за увеличението на разходите
Според Министерството на финансите има две основни причи – повишението на пенсиите от средата на 2025 г. и увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера от началото на 2026 г. Влияние оказва и ръстът на капиталовите разходи, свързан с неизпълнението на Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост.
Към 31 май капиталовите разходи достигат 1,8 млрд. евро, което е с около 500 млн. евро повече спрямо същия период.