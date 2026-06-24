Новият бюджет: От 1 август 30% увеличение на винетните такси

Гълъб Донев, министърът на финансите, представя проектобюджета
Министърът на финансите Гълъб Донев представи проектобюджета на правителството на Румен Радев за 2026 г. Според проекта бюджетният дефицит възлиза на 5,7% от БВП, или малко над 7,2 млрд. евро. Предвижда се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро през 2026 г.
Какви са параметрите?
Правителството си поставя за цел до 2028 г. бюджетният дефицит да бъде намален до 3% от БВП. С предложения проектобюджет се прави първа стъпка в тази посока, като е заложено дефицитът да бъде свит до 7%. Максималният осигурителен доход от 1 август става 2300 евро, което ще доведе до малко над 90 млн. евро приходи допълнително в хазната.
Освен това е предвидено 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата. Тази мярка ще донесе очаквани 53 млн. евро в хазната. Ограничават се и приходите от хазарт, като се предвижда облагане на печалбите от хазартна дейност с 10% като ефектът ще е около 100 млн. евро.
"Планираме повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. на 2300 евро, като от това повишение очакваме малко над 90 млн. евро приходи. Планираме повишаване на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, които са с по-висок процент от ръста на минималната работна заплата, като очаквания положителен бюджетен ефект ще бъде около 40 млн. евро.", казва Гълъб Донев.