Харвард направи 75-годишно проучване за това какво прави децата успешни- ето отговорът

Сметките за парно ще са по нова формула
Енергийното министерство пусна за обсъждане промените за сградната инсталация
Успехът изглежда не се определя основно от интелигентност и богатство
В продължение на повече от седем десетилетия учени от Harvard University проследяват живота на стотици хора, за да открият кои фактори водят до успех и удовлетворение в живота. Проектът, известен като Harvard Study of Adult Development, е едно от най-дългите проучвания в историята на социалните науки.
Изводите от това 75-годишно изследване често изненадват родителите и бизнес лидерите: успехът не се определя основно от интелигентност, богатство или престижно образование. По-важни се оказват навици, социални умения и ранни житейски уроци, усвоени още в детството. Всъщност според проучването децата, които редовно изпълняват домакинска работа от ранна възраст, са по-склонни да бъдат по-щастливи, по-независими и успешни възрастни. Домакинските задължения изграждат самочувствие, отговорност, устойчивост и чувство за принос, а не просто насърчават послушание.
Ефектът на „заземяването“- децата, които са помагали с домакинските задължения в ранен етап, са склонни да станат по-заземени и способни възрастни, тъй като са научили, че са „необходими“ и могат да променят нещата. Домакинските задължения учат децата как да управляват задачи, да бъдат отговорни и да работят заедно с другите, насърчавайки отношение „мога да го направя“, необходимо за кариерния успех.
Редовните задачи без екран изграждат фокус, организационни умения и способност за отлагане на удовлетворението, казват потребители на Harvard Health и Reddit. Съветът на експертите е да включите децата от ранна възраст в домакински задачи, подходящи за възрастта им, като прибиране на играчки, оправяне на легла или помощ с храненето, съветват Upper Valley Waldorf School и Facebook.
Наблегнете на екипната работа, представете задачите като допринасящи за общата цел на домакинството, а не просто като наказания. Целта е изграждане на навик за принос и чувство за отговорност.
Друго важно заключение е, че емоционалната интелигентност и способността за общуване често са по-важни за успеха от чисто академичните способности. Разговорите с деца, задаването на въпроси и активният диалог още в ранна възраст подпомагат развитието на ключови умения като комуникация и критично мислене.
Енергийното министерство пусна за обсъждане промените за сградната инсталация
Кризата в Персийския залив към момента не се отразява на цените у нас
Предвижда се на пункта да бъдат изградени допълнителни трасета за хладилни камиони