Готви се покупка и реновиране на хотел в центъра на София за близо 10 млн лева

Хотелът бе затворен в началото на пандемията от COVID-19

Българският инвестиционен фонд за недвижими имоти Fairplay Properties съобщи, че ще поиска одобрението на своите акционери за покупката на хотел Arena Di Serdica в София за близо 10 млн. лева (около 5,1 млн. евро), предаде See News.

Според компанията, предложената сделка, която е в съответствие със стратегическите й цели, ще укрепи портфейла и пазарната позиция на Fairplay Properties.

Продавачът на хотела – Fairplay International – притежава 30,78% пряко участие във Fairplay Properties. Хотел Arena Di Serdica, затворен от началото на пандемията от COVID-19, ще се нуждае от реконструкция и обновяване, посочват Fairplay Properties.

През юни Fairplay Properties обяви, че е приключило продажбата на офис сграда в София на местната компания за недвижими имоти First Big Orange Garden за приблизително 23 млн. евро (около 26,9 млн. долара).

