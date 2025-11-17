Годишната инфлация в България продължава да расте и през октомври

Кои стоки са поскъпналаи най-много?

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) през октомври 2025 г. месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), достига 0,9%, а годишната – 5,3%. Инфлацията от началото на годината (сравнено с декември 2024 г.) е 4,3%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 – октомври 2025 г. спрямо същия период на предходната година е 4,1%, предава БТА.

Снимка: iStock

През октомври 2025 г. месечната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е 0,4%, а годишната – 3,8%. Инфлацията от началото на годината в този измерител е 3,2%, а средногодишната за периода ноември 2024 – октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 – октомври 2024 г. е 3,3%. ХИПЦ е показател, който позволява сравнение на инфлацията между държавите от ЕС и се използва като критерий за ценова стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

За сравнение, през октомври 2024 г. месечната инфлация, измерена чрез ИПЦ, е била 1,1%, годишната – 1,8%, а средногодишната инфлация по ХИПЦ за периода ноември 2023 – октомври 2024 г. спрямо предходната година е 3,1%, показва справката на НСИ.

Снимка: iStock

Натрупаната инфлация, измерена чрез ИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13,5%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) – 41,5%. Вече повече от две години (29 месеца) годишната инфлация в България остава едноцифрена с постепенно намаляваща тенденция. Тя стана едноцифрена през юни 2023 г. (8,7%) за първи път след януари 2022 г., когато бе 9,1%. Пикът на инфлацията беше през септември 2022 г., когато достигна 18,7% на годишна база (ИПЦ).

Средногодишните стойности на ХИПЦ показват постоянен спад от началото на 2024 г. Годината започна със стойности от 7,8% през януари, а към декември 2024 г., януари и февруари 2025 г. те вече са 2,6%. През март, април и май 2025 г. средногодишната инфлация е 2,7%, през юни и юли остава 2,8%, през август се покачва леко до 2,9%, а през септември 2025 г. достига 3,1%, сочи справката на НСИ.

През октомври 2025 г. цените на стоките и услугите намаляват в някои потребителски групи. Транспорт – с 0,2%, Жилищно обзавеждане и стоки за домакинството – с 0,2%. Цените се повишават в други групи. Облекло и обувки – 7,1%, Развлечения и култура – 5,5%, Образование – 1,1%, Алкохолни напитки и тютюневи изделия – 0,5%, Хранителни продукти и безалкохолни напитки – 0,3%, Здравеопазване – 0,2%, Жилища, вода, електроенергия, газ и горива – 0,2%, Съобщения – 0,1%, Разнообразни стоки и услуги – 0,1%. Цените в групата Ресторанти и хотели остават без промяна.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN