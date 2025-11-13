Рекордни цени: Гърците си купуват месо до 2 пъти месечно

Внесено месо от България и Румъния се продава като местно производство, но на изкуствено завишени цени

Проучване на Агенцията за защита на потребителите показва, че все повече гърци могат да си позволят да купуват месо не повече от два пъти месечно, заради рязкото поскъпване. Мнозина споделят пред местните медии, че цените са „шокиращи“, а щандовете с месо в супермаркетите все по-често остават подминати, предава БНР.

В момента говеждото месо се продава за около 17 евро на килограм, което е с 4 евро повече в сравнение с миналата година. Очакванията са до предстоящите празници цената да достигне 20 евро за килограм. Подобна тенденция се наблюдава и при овнешкото месо – цената на едро вече е 10 евро, спрямо 7 евро година по-рано, докато в магазините достига до 16 евро за килограм.

Дори овнешките ребра, които през лятото струваха 9 евро, сега се продават за 13 евро на килограм. Според животновъдите поскъпването ще продължи, тъй като секторът се сблъсква с щети от шарка и други заболявания по животните, което намалява предлагането и повишава цените на вътрешния пазар.

В резултат на това цените на традиционните ястия в ресторантите също се покачват. Един от най-популярните улични продукти – сандвичът гирос – вече струва между 5,5 евро и нагоре, докато преди година средната му цена беше около 2,30 евро. Това предизвиква недоволство сред потребителите и сериозен спад в продажбите.

Междувременно властите започнаха проверки в кланици и месарски магазини, след сигнали, че внесено месо от България и Румъния се продава като местно производство, но на изкуствено завишени цени. Опозиционните социалисти обвиниха правителството, че не успява да овладее кризата с високите цени на хранителните стоки, обвинявайки кабинета в неефективност и липса на контрол върху пазара.

