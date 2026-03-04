×

Свят „Български пощи“ спират приемането на пратки за Близкия изток

„Български пощи“ спират приемането на пратки за Близкия изток

bTV Бизнес екип

Уточнява се, че мярката се налага заради отменени полети на всички авиокомпании и затворени въздушни пространства в региона

От пресцентъра на Български пощи съобщиха, че се преустановява приемането на всички видове пратки за държавите от Близкия изток, а именно Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предава БТА. 

Снимка: БГНЕС

Уточнява се, че мярката се налага заради отменени полети на всички авиокомпании и затворени въздушни пространства в региона. От БТА припомнят, че полетите бяха спрени в неделя след съвместните въздушни удари на Израел и Съединените щати срещу Иран. Действията доведоха до допълнително усложняване на обстановката и до прекъсване на въздушния трафик към засегнатите държави.

След инцидентите с дронове край Кипър: Какво трябва да знаят пътуващите?

Междувременно самолетът на „България Еър“ с първите български туристи от Дубай вече е над Египет,  показват данни на Flightradar24. Полетът вече е на безопасно разстояние от конфликта в Близкия изток. Египет е неутрална и съдейства за евакуирането на туристи през нейната територия.

Очаква се самолетът да кацне на Летище Варна в 15:33 ч., показва разписанието. Самолетът е излетял тази сутрин в 9:45 ч дубайско време. На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България.

