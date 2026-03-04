„Български пощи“ спират приемането на пратки за Близкия изток

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Уточнява се, че мярката се налага заради отменени полети на всички авиокомпании и затворени въздушни пространства в региона
От пресцентъра на Български пощи съобщиха, че се преустановява приемането на всички видове пратки за държавите от Близкия изток, а именно Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, предава БТА.
Уточнява се, че мярката се налага заради отменени полети на всички авиокомпании и затворени въздушни пространства в региона. От БТА припомнят, че полетите бяха спрени в неделя след съвместните въздушни удари на Израел и Съединените щати срещу Иран. Действията доведоха до допълнително усложняване на обстановката и до прекъсване на въздушния трафик към засегнатите държави.
Междувременно самолетът на „България Еър“ с първите български туристи от Дубай вече е над Египет, показват данни на Flightradar24. Полетът вече е на безопасно разстояние от конфликта в Близкия изток. Египет е неутрална и съдейства за евакуирането на туристи през нейната територия.
Очаква се самолетът да кацне на Летище Варна в 15:33 ч., показва разписанието. Самолетът е излетял тази сутрин в 9:45 ч дубайско време. На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България.
