1 USD
1.1476 BGN
Петрол
104.24 $/барел
Bitcoin
$74,008.7
БГ Бизнес Годишната инфлация у нас намалява до 3,3% през февруари

Годишната инфлация у нас намалява до 3,3% през февруари

bTV Бизнес екип

Кризата в Персийския залив към момента не се отразява на цените у нас

Месечната инфлация е 0,4%, а годишната инфлация е 3,3% през февруари, показват данните на Националната статистика. Темпът й се забавя спрямо януари, заяви зам.-председателят на института Свилен Колев, който представи подробности по време на редовния брифинг на Координационния център по Механизма за въвеждане на еврото.

"На годишна основа през февруари имаме повишение на групата "Развлечения, спорт и култура с 15,7%. Ресторанти и хотели" повишението е 9,1%, в образователните услуги 8,6% на годишна основа, в групата "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" повишението е 6,2. Групите, в които има намаление, са "Информация и комуникация" с - 3,1%, в транспорта даваме 1,9% понижение на годишна основа", каза той, цитиран от БНР.

Харвард направи 75-годишно проучване за това какво прави децата успешни- ето отговорът

Кризата в Персийския залив към момента не се отразява на цените у нас, допълни Владимир Иванов, който оглавява координационния център.

Български обувки на червения килим на Оскарите 2026

"Към момента няма пряко отражение нито една стотинка. Пазарът все още не е реагирал - пазарът на реални стоки и услуги, що се касае до кризата, която имаме в Персийския залив".

През седмицата са направени проверки на 54 бензиностанции, като данните от тях все още се обработват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Николай Димов

Георги Караманев

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

