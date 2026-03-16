×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
104.24 $/барел
Bitcoin
$74,008.7
Последвайте ни
Български обувки на червения килим на Оскарите 2026

bTV Бизнес екип

Българската марка, която стигна до Холивуд

На 15 март в Лос Анджелис се проведе бляскавата церемония по връчването на наградите Оскар – едно от най-значимите събития във филмовата индустрия. Събитието, водено за втора поредна година от комика и телевизионен водещ Конан О'Брайън, събра на едно място най-големите имена от киното в легендарния Dolby Theatre.

Сред звездите на червения килим се открои и световноизвестното българско сопрано Соня Йончева. Освен с елегантната си визия, тя привлече внимание и с избора си на обувки – модел на българската марка Ingiliz.

Снимка: Instagram

Български бранд на глобалната сцена

Снимка: INGILIZ
Обувките, с които Соня Йончева се появи на престижното събитие, са част от най-новата колекция на българската марка Ingiliz и се предлагат на цена от 390 евро. Компанията не веднъж е затвърждавала позицията си в премиум сегмента на модния пазар, където се конкурира с утвърдени международни дизайнерски брандове. За Ingiliz високата цена не е само въпрос на престиж, а и отражение на ръчната изработка, използваните материали и специфичния дизайн, с който марката постепенно си изгражда име извън България.

Появата на обувките на Ingiliz на червения килим не е изолиран случай. През последните години марката постепенно намира място в различни международни продукции и събития от световния шоубизнес. Нейни модели са били използвани в популярни телевизионни и филмови проекти като Star Wars, Game of Thrones, House of the Dragon и Men in Black

Освен във филмовата индустрия, обувките на Ingiliz често се появяват и в гардероба на световноизвестни личности. Сред знаменитостите, които са избирали модели на марката за публични събития, са актьорите Дакота Джонсън, Морган Фрийман, Анджелина Джоли, Парис Хилтън. Подобни появи допринасят за разпознаваемостта на марката и затвърждават имиджа ѝ на бутиков бранд с международно присъствие.

INGILIZ e съвременен бранд за луксозни, ръчно изработени дизайнерски обувки. Създадена Гюрсел Ингилизов, компанията носи името на фамилията и духа на местния пещерски занаят - правенето на обувки. Към днешна дата компанията се управлява от неговия син Ремзи, който успява да позиционира бранда на международната модна сцена. 

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата