Българската марка, която стигна до Холивуд

На 15 март в Лос Анджелис се проведе бляскавата церемония по връчването на наградите Оскар – едно от най-значимите събития във филмовата индустрия. Събитието, водено за втора поредна година от комика и телевизионен водещ Конан О'Брайън, събра на едно място най-големите имена от киното в легендарния Dolby Theatre.

Сред звездите на червения килим се открои и световноизвестното българско сопрано Соня Йончева. Освен с елегантната си визия, тя привлече внимание и с избора си на обувки – модел на българската марка Ingiliz.

Български бранд на глобалната сцена

Обувките, с които Соня Йончева се появи на престижното събитие, са част от най-новата колекция на българската марка Ingiliz и се предлагат на цена от. Компанията не веднъж е затвърждавала позицията си в, където се конкурира с утвърдени международни дизайнерски брандове. За Ingiliz високата цена не е само въпрос на престиж, а и отражение на ръчната изработка, използваните материали и специфичния дизайн, с който марката постепенно си изгражда име извън България.

Появата на обувките на Ingiliz на червения килим не е изолиран случай. През последните години марката постепенно намира място в различни международни продукции и събития от световния шоубизнес. Нейни модели са били използвани в популярни телевизионни и филмови проекти като Star Wars, Game of Thrones, House of the Dragon и Men in Black.

Освен във филмовата индустрия, обувките на Ingiliz често се появяват и в гардероба на световноизвестни личности. Сред знаменитостите, които са избирали модели на марката за публични събития, са актьорите Дакота Джонсън, Морган Фрийман, Анджелина Джоли, Парис Хилтън. Подобни появи допринасят за разпознаваемостта на марката и затвърждават имиджа ѝ на бутиков бранд с международно присъствие.

INGILIZ e съвременен бранд за луксозни, ръчно изработени дизайнерски обувки. Създадена Гюрсел Ингилизов, компанията носи името на фамилията и духа на местния пещерски занаят - правенето на обувки. Към днешна дата компанията се управлява от неговия син Ремзи, който успява да позиционира бранда на международната модна сцена.

