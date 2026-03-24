Германска компания прави мащабна инвестиция в България и търси около 600 нови служители

Германската индустриална група "Либхер" (Liebherr) реализира една от най-мащабните си инвестиции в България, като влага 90 млн. евро в нова производствена и складова база в Тракия икономическа зона (ТИЗ), съобщиха от ТИЗ.
Проектът ще открие над 600 нови работни места след пълното си въвеждане в експлоатация, заяви Дитер Пфланцер, управител на „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“. Според него предимствата, които предлага локацията край Пловдив, са добре обучени специалисти, стабилна и по-изгодна в сравнение със Западна Европа производствената среда, включително по-евтино и сигурно енергийно снабдяване. С новата инвестиция се концентрират дейностите на групата "Либхер" в България и по-конкретно в Тракия икономическа зона.
През април 2025 г. „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ придоби за 35 млн. евро сградата на новоизграден, но неработещ завод за велосипеди на „Пиерер & Макском“, припомни БТА. Имотът се намира в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона, в непосредствена близост до завода за хладилници и фризери на „Либхер-Хаусгерете Марица“.
Общата площ на терена е 200 000 кв. м, от които 42 000 кв. м е производствено хале. В момента се извършва мащабно преустройство, разширение и адаптация на закупеното хале и прилежащите външни площи. Новата база ще поеме производствата на две компании от групата - „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“, които се преместват от настоящите си локации в Царацово и на Кукленско шосе. По-голямата част от оборудването е изцяло ново, като само част от инсталациите за бетонна техника ще бъдат прехвърлени от Германия, посочва Пфланцер.
С тази инвестиция България за първи път ще стане част от аерокосмическата индустрия на "Либхер". В новата сграда ще се произвеждат компоненти за авиацията на дивизията Либхер Аероспейс, като стартът на първата производствена линия е планиран за май 2026 г., а пълният капацитет на производството се очаква да бъде достигнат към средата на 2027 г.
В преустроеното хале ще се произвеждат аерокосмически компоненти - части за колесници, климатични системи и системи за управление на полета и др; отоплителни, вентилационни и охладителни системи за релсов транспорт, както и охлаждащи агрегати за хладилни полуремаркета; бетонна техника - автобетоновози и бетонови инсталации.
Произведената климатична и бетонна техника ще се изнася за всички европейски страни и Близкия изток, а аерокосмическите компоненти ще се доставят директно на световни самолетостроители като "Еърбъс" (Airbus) и "Ембраер" (Embraer), Бразилия.
На този етап компанията активно търси около 600 нови служители. Необходимите кадри обхващат широк спектър от професии – монтажници, механици, електротехници, инженери на хидравлични системи, заварчици, CNC-програмисти, индустриални инженери, конструктори, специалисти по качество, административен персонал и др.
Новата производствена база разполага с фотоволтаична инсталация с мощност 4 MW, енергоефективна топлоизолация и LED осветление. Всички решения отговарят на строгите стандарти на групата за устойчиво, ефективно и екологично производство.
Liebherr присъства в България повече от четвърт век, като групата развива три отделни бизнеса в Тракия икономическа зона. Заводът за хладилници и фризери на „Либхер-Хаусгерете Марица“, открит през 2000 г., беше първият голям инвеститор в подзона „Марица“ на ТИЗ. Последваха го „Либхер - Транспортейшън Системс Марица” - за климатични и отоплителни системи за железопътната индустрия и транспорта на охладени стоки и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“- за бетоновози. С новата инвестиция се прави качествен скок към високотехнологично и авиационно производство.
През февруари 2026 г. българското правителство одобри и меморандум за разбирателство с „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“, който подкрепя разширяването на дейността на концерна у нас.
