Предлагат трудовият стаж да се изчислява по нови правила

Предложенията са част от законопроекта за Бюджет 2026

Промени в изчисляването на трудовия стаж ще засегнат начина, по който се определят добавката за придобит трудов стаж и професионален опит - т.нар. клас, и обезщетенията при пенсиониране и напускане на работа. Текстовете са включени в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за Бюджет 2026. С тях ще се редактират членове на Кодекса на труда, които не са отваряни от далечната 1992 г.

Сега трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се зачита времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня. Това, според правителството на Румен Радев, е възможност за недеклариран труд.

С промените трудовият стаж се приравнява на осигурителния - стажът, който се взема предвид при пенсиониране. За целта той ще се изчислява, както и осигурителният стаж, по часове. За един ден трудов стаж ще се признава времето, през което служителят е изработил пълното законоустановено за него работно време за деня. Когато той работи при непълно работно време, трудовият стаж ще се изчислява пропорционално на законоустановеното му работно време.

Така трудовият стаж ще се изчислява според реално изработените часове за всички лица, работещи на непълно работно време, пише в мотивите към промените. Изрично е установено, че за един месец трудов стаж се признава периодът от време, когато са отработени всички работни дни в съответния календарен месец, посочват вносителите.

За да не се стига до загуба на трудови права се предвижда, че за времето до влизането в сила на промените, трудовият стаж ще се изчислява по действащите дотогава разпоредби. Т.е. до приемането на закона за бюджет 2026 ще важат старите правила.

Какви са мотивите на правителството?

Кабинетът посочва няколко причини за тези промени. Действащата разпоредба относно изчисляването на трудовия стаж създава стимул за сключване на фиктивни трудови договори на непълно работно време, обикновено на 4-часов работен ден, без това да води до намаляване на трудовите права. С промените вносителите очакват изсветляване на икономиката и справяне с недекларирания труд, което да доведе до повишаване на събираемостта от осигурителни вноски и данъци. С тях се създава и равнопоставеност между лицата, които работят на непълно работно време, защото сега тези, които работят по-малко от половината работно време натрупват трудов стаж пропорционално на отработеното време, а на тези, които работят на 4 часа, им се признава пълен размер на трудовия стаж, пише "Сега".

Какво зависи от трудовия стаж?

С трудовия стаж са обвързани редица обезщетения и права по Кодекса на труда, за разлика от осигурителния стаж, от който зависят правата по Кодекса за социално осигуряване - пенсии, майчинство, обезщетения за безработица и др. С трудовия стаж например е свързано правото на ползване на платен годишен отпуск. При постъпване на първа работа отпускът се полага след 4 месеца трудов стаж. Най-важното плащане, което зависи от трудовия стаж, е т.нар. добавка за клас, която официално се казва допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Тя занапред ще се изчислява по нов начин, който би следвало да я намали за хора на непълно работно време. От трудовия стаж се определят и обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране, т.е. колко заплати ще получи в този момент служителят.

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