НАТО подписа споразумение с Google Cloud за суверенен облак с изкуствен интелект

NCIA е избрала Google Distributed Cloud (GDC), за да поддържа Съвместния център за анализ

В понеделник Google Cloud и Агенцията на НАТО за комуникация и информация (NCIA) обявиха сделка на стойност милиони долари, според която Google Cloud ще предостави на NCIA „високо подсигурени, суверенни облачни решения“, базирани на изкуствен интелект (ИИ). Това стратегическо партньорство представлява ключова стъпка за укрепване на дигиталната инфраструктура на НАТО, подобряване на управлението на данните и осигуряване на безопасното използване на авангардни облачни и ИИ технологии, предава БНР.

NCIA е избрала Google Distributed Cloud (GDC), за да поддържа Съвместния център за анализ, обучение и образование (JATEC). Тази инфраструктура ще подпомогне модернизирането на оперативните способности на JATEC и обработката на класифицирани натоварвания.

Google уточнява, че GDC за NCIA е изключен от интернет и публични облачни услуги, което гарантира, че чувствителните данни ще останат под пряк контрол на НАТО. Това осигурява допълнителен слой сигурност и защита на критична информация. „NCIA се стреми да прилага технологии от следващо поколение, включително ИИ, за да повиши оперативните способности на НАТО и да защити цифровата среда на Алианса“, заяви главният технологичен директор на NCIA, Антонио Калдерон.

Тара Брейди, президент на Google Cloud EMEA, коментира: „Google Cloud е ангажиран с подкрепата на критичната мисия на НАТО чрез разработване на устойчива и стабилна инфраструктура и използване на най-новите технологични иновации. Това партньорство ще позволи на НАТО да ускори дигиталната си модернизация, като същевременно поддържа най-високите нива на сигурност и дигитален суверенитет.“

В публикацията се посочва още, че GDC ще осигури на НАТО и неговите съюзници подобрени аналитични възможности и по-голяма оперативна ефективност. Интеграцията на GDC в NCIA се очаква да се реализира през следващите месеци.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN