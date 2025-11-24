Оценката на Relovut достигна 75 млдр. долара

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Михаил Кръстев: Бюджет 2026 е сгрешен план, който вреди на реалната икономика
Последствията вече се виждат
За 2024 г. приходите на Revolut нараснаха със 72% до 4 милиарда долара
Revolut обслужва над 65 милиона клиенти по света и обяви завършването на продажба на свои съществуващи акции, оценявайки компанията на 75 милиарда долара. Това съобщение бе изпратено до редакционната поща на БТА и подчертава растящия финансов импулс на компанията.
Сделката беше ръководена от водещи финансови институции. Сделката включва и инвестиции от NVentures, подразделението за рисков капитал на Nvidia, като това укрепва стратегическото сътрудничество на Revolut с технологичния гигант в ключови области като изкуствения интелект. В рамките на сделката служителите също имаха възможност да продават свои акции. Компанията вече е реализирала пет такива продажби, което показва дългогодишния ангажимент на ръководството да споделя финансовите успехи с персонала.
Оценката от 75 милиарда долара се обосновава със стабилния бизнес растеж и финансови резултати. За 2024 г. приходите на Revolut нараснаха със 72% до 4 милиарда долара, а печалбата преди данъци – с 149% до 1,4 милиарда долара. Тази положителна тенденция продължава и през 2025 г., като глобалната клиентска база надхвърля 65 милиона, а приходите от плана „Revolut Business“ достигат 1 милиард долара годишно.
През настоящата година компанията реализира редица стратегически глобални разширения, включително окончателно разрешение за банкови дейности и предстоящо стартиране в Мексико, лиценз за банкова регистрация в Колумбия и планирано разширяване на бизнеса в Индия.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Последствията вече се виждат
През третото тримесечие на 2025 г. Capital.com е отчела търговски обем от 744 млрд. долара
Каква е причината?