БГ Бизнес Финансовото министерство пласира нов дълг за 300 млн. лева

Финансовото министерство пласира нов дълг за 300 млн. лева

bTV Бизнес екип

Финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари през тази година

Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност от седем години и обем 300 млн. лева. Аукционът се проведе вчера, съобщиха от ведомството.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 29.01.2032 година и годишен лихвен купон от 3,25 процента.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 446,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 85 базисни точки, пише в съобщението. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,25 на сто.

Първо кренвирши, после омари: Как да стигнеш до високоплатена работа?

Проведеният аукцион е единадесети на вътрешния пазар от началото на тази година, сочи справка в данните на Министерството на финансите. Набраният нов дълг на вътрешния пазар достига 2,7 млрд. лева

Финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари през тази година. През април бяха пласирани облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли - за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

In memoriam: Кои филми направиха холивудската легенда Робърт Редфорд успешен и богат?

Общо новият дълг, поет чрез продажба на облигации от началото на годината, възлиза на около 16,8 млрд. лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, възлиза на 18,9 млрд. лева.

