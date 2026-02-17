BGN → EUR
Свят ЕС включи популярна туристическа дестинация в черния списък на данъчните убежища

ЕС включи популярна туристическа дестинация в черния списък на данъчните убежища

Свят

bTV Бизнес екип

От списъка бяха премахнати Фиджи, Самоа и Тринидад и Тобаго

Европейският съюз добави днес островите Търкс и Кайкос, както и Виетнам – популярна туристическа дестинация в Югоизточна Азия – към списъка на страните, считани за данъчни убежища. Това се посочва в изявление след среща на финансовите министри на страните от ЕС, предаде Ройтерс. В същото време от списъка бяха премахнати Фиджи, Самоа и Тринидад и Тобаго.

След промените в списъка на ЕС вече фигурират 10 държави и юрисдикции – Американска Самоа, Ангила, Гуам, Палау, Панама, Русия, островите Търкс и Кайкос, Американските Вирджински острови, Вануату и Виетнам.

Къде са най-големите данъчни убежища в Европа?

„Списъкът е част от усилията на ЕС за насърчаване на справедливите данъчни практики в световен мащаб. В него са включени държави, които не спазват договорените международни данъчни стандарти или не са изпълнили ангажиментите си в областта на справедливите данъчни практики в определен срок“, се посочва в изявлението, цитирано от БТА.

Как ще се декралират доходи от Airbnb след еврото?

Държавите и юрисдикциите, включени в черния списък на ЕС, са изправени пред репутационни щети, засилен контрол върху финансовите им трансакции и риск от ограничен достъп до европейско финансиране.

