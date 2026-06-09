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86.3 $/барел
Bitcoin
$63,271.3
БГ Бизнес Ето колко КЕВР предлага да поскъпне токът?

Ето колко КЕВР предлага да поскъпне токът?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Комисията проведе открито заседание

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открито заседание за обсъждане на новите цени на електроенергията в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г.

Регулаторът предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от началото на следващия месец.

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Предложението е поскъпването на електроенергията за абонатите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД да е с 3,11 на сто, за тези на "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,24 процента, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - с 2,38 на сто, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД - с 5,80 процента, пише БТА. 

По време на обсъждането представителите на дружествата обявиха, че ще представят писмените си становища по доклада на КЕВР. 

Докато Комисията заседаваше, пред сградата на КЕВР граждани протестираха срещу поскъпването на тока и на парното и топлата вода от 1 юли.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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