Ето какви са правилата за правилното обозначаване и изписване на „евро“, „цент“ и €

БНБ публикува разяснения по темата

Българската народна банка публикува нови разяснения в рубриката „Присъединяване към еврозоната“, които уточняват как следва да се обозначава и изписва валутата евро след въвеждането й в България от 1 януари 2026 г.

Съгласно Регламент (EО) № 974/98 на Съвета и правилата на Европейския съюз, името на валутата трябва да бъде еднакво на всички езици на ЕС – „евро“, като се допуска само адаптиране към различните азбуки. На български език валутата се изписва „евро“, а не в други форми (напр. „еуро“ или „ойро“).

Едно евро се разделя на сто цента, се посочва още в специализирана рубрика на сайта на БНБ.

В съответствие със стандарта ISO 4217, официалното съкращение на еврото е EUR, което е еднакво за всички езици. От 1 януари 2026 г. България ще бъде вписана в списъка на ISO 4217 като държава, чиято валута е евро (EUR, цифров код 978), а българският лев (BGN с код 975) ще премине в списъка на историческите валути, пояснява още централната ни банка. Съгласно правилата, установени в него, валутите се представят както числено, така и азбучно, като се използват или три цифри, или три букви.

При изписване на парични суми се прилагат следните правила:

- Когато не се посочва конкретна сума, валутата се изписва с букви – например: „сума в евро“

- При цифрово изражение първо се посочва числото, следвано от ISO кода (EUR), между които се поставя неделим интервал – например: „нужната сума е 12 500 EUR“ или „забелязана е разлика от 1 550 EUR“

- В антетките на таблици със съществително с количествено значение се използва наименованието в скоби – (хиляди евро), (милиони евро)

- В таблици без количествено съществително се използва само ISO кодът – (EUR)

Графичният символ на еврото € се препоръчва за използване в графики, прессъобщения и публикации, предназначени за широката публика (например: „30 €“). Символът е базиран на гръцката буква епсилон и двете успоредни линии в него символизират стабилност.

БНБ уточнява още, че думата „цент“ (мн. ч. центове, цента) няма официално съкращение в ISO 4217, но при необходимост може да се използва буквата „c“ като обозначение.

