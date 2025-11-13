В какви случаи не се прилага изискването за двойно обозначаване?

Как се извършва двойното обозначаване?

Изискването за двойно обозначаване на цените – т.е. едновременно посочване на цената в левове и евро – има за цел да улесни потребителите в преходния период към еврото. Въпреки това, законодателството предвижда няколко конкретни изключения, при които това изискване не се прилага.

Случаи, в които изискването не се прилага

Според Българската народна банка (БНБ) продажни цени и номинални стойности, които се поставят трайно и непосредствено върху стоките в процеса на производство, когато двойното обозначаване е технически невъзможно – например: ценни книжа на приносител или платежни инструменти извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Продажната цена на тютюневи изделия, изписана върху: потребителската опаковка или бандерола – за пури и пурети; цената, по която се продават на дребно на крайния потребител.

Продажната цена на горива и свързани продукти: продукти от нефтен произход и природен газ, използван като моторно гориво; добавки за горива; цените, визуализирани на информационни табели (ценови тотеми) и дисплеи на бензинови колонки.

Цената на услугата за превоз, показвана на таксиметровите апарати. Цени, посочени на етикети от електронни везни, използвани за измерване на маса. Цени на стоки и услуги, визуализирани на автомати, устройства и системи за самообслужване, включително и такива без електрическо захранване.

Продажни цени, отпечатани трайно върху персонализирани превозни документи на хартиен носител (напр. билети). Продажни цени на книги и печатни произведения, включително: учебници, детски книги за рисуване или оцветяване; нотни издания – печатни или ръкописни.

Как се осъществява двойното обозначаване?

При стоките и услугите, за които изискването се прилага, цените в евро и левове трябва да бъдат изписани в непосредствена близост една до друга, ясно, четливо и лесно разбираемо. Размерът на шрифта трябва да е еднакъв и трябва да се направи по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

Всяка цена трябва да бъде придружена от съответната валута (напр. "лв." и "€") или друг отличителен знак, който позволява лесното ѝ разпознаване.

Важно уточнение

Дори когато за даден случай е предвидено изключение, търговците не са освободени от задължението да представят цените на стоките и услугите ясно, четливо и недвусмислено, по подходящ начин, който не подвежда потребителите.

