Ето какви са новите правила са изчисляване на втора пенсия

Какво трябва да знаете

Нови правила за изчисляване на пенсиите от универсалните пенсионни фондове и нови критерии за това кой какъв пенсионен продукт може да ползва предлага мащабен законопроект за промени във втория стълб на пенсионната система. Документът беше публикуван тази седмица за обществено обсъждане.

Основният акцент в проекта е въвеждането за първи път на право на избор колко рисково да се управляват средствата в универсалните и доброволните пенсионни фондове. Пет години след началото на изплащането на т.нар. втора пенсия законодателят признава, че натрупаната практика е показала нужда от корекции. Затова промените обхващат не само фазата на натрупване на средствата, но и начина, по който те се изплащат след пенсиониране, пише „Сега“.

Нов начин за изчисляване на пенсиите

Снимка: iStock

Една от ключовите промени е отпадането на т.нар. технически лихвен процент при изчисляването на пенсиите от универсалните фондове. Според вносителите това ще позволи по-реалистична и адекватна актуализация на пенсиите във времето.

Освен това ще се използва нова, по-прецизна таблица за смъртност. Досега пенсиите се изчисляваха на база данни за цялото население, а занапред ще се прилагат прогнози, които се отнасят само за хората, родени след 1959 г. – основната група осигурени във втория стълб.

По-високи изисквания за пожизнена пенсия

Съществени промени се предвиждат и при условията за получаване на пожизнена пенсия от универсален фонд. Вместо да се обвързват с минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както е сега, новите прагове ще се изчисляват спрямо минималната работна заплата.

Право на пожизнена пенсия ще имат хората, чиито натрупвания позволяват месечно плащане от поне 10% от минималната работна заплата. При минимална заплата за 2026 г. това означава около 62 евро. За сравнение, досегашният праг беше 15% от минималната пенсия, или около 52 евро след планираното ѝ увеличение от 1 юли 2026 г. Така минималният размер на пожизнената пенсия и изискванията за нея леко се повишават.

Нови условия за разсрочено изплащане

Промени има и при разсроченото изплащане – вариантът за хората, които нямат достатъчно средства за пожизнена пенсия, но разполагат с определен минимум натрупвания. И тук минималната работна заплата ще замени минималната пенсия като основен ориентир.

В момента за разсрочено плащане са нужни поне 1040,61 евро в индивидуалната партида. По новите правила този праг ще се повиши до 1860,60 евро (изчислено по параметрите за 2026 г.). Хората с по-малки суми ще получават средствата си еднократно.

По-ясни граници на месечните суми

Снимка: iStock

Променя се и начинът, по който се определят месечните суми при разсрочено плащане. Досега те варираха между 15% и 100% от минималната пенсия. Занапред границите ще бъдат обвързани с минималната заплата – от 20% до 50% от нейния размер.

Това означава месечни плащания между 124,04 евро и 310,10 евро. По действащите правила диапазонът би бил между 52 евро и 346,87 евро.

Какъв е ефектът?

Предложените промени повишават минималните прагове за пожизнена и разсрочена пенсия, въвеждат по-реалистични изчисления и целят по-ясни и предвидими правила за осигурените във втория стълб. Дали това ще доведе до по-добри пенсии на практика, предстои да се види след общественото обсъждане и окончателното приемане на закона.

