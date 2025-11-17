BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
БГ Бизнес Как ще се промени заплащането на нощния труд от 2026 г.?

Как ще се промени заплащането на нощния труд от 2026 г.?

bTV Бизнес екип

С Наредба е определено заплащането за всеки отработен час нощен труд между 22 и 6 ч.

Заради предстоящото въвеждане на еврото в България от 1 януари догодина, социалното министерство предлага промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и в други подзаконови нормативни актове. В Наредбата е определено заплащането за всеки отработен час нощен труд между 22 и 6 ч., което не може да бъде под 15% от минималната работна заплата за страната и под 1 лев.

Снимка: Getty Images / iStock

 

От следващата година сумата от 1 лев ще бъде заменена с 51 евроцента. По подобен начин ще се промени и допълнителното възнаграждение за времето, през което работникът е на разположение на работодателя извън предприятието на предварително уточнено място сегашните 10 стотинки на час ще станат 5 евроцента след 1 януари, предава БНР.

В евро ще бъдат превърнати и допълнителните средства за научни степени: за доктор от 15 лв. на 7,67 евро, а за доктор на науките от 50 лв. на 25,56 евро.

Младите будители: Три момичета превръщат боклука в енергия

Корекции ще има и в ценоразписа на Фонд Условия на труд“ за заплащането на диагностиката на професионални заболявания, като отново ще се прилага официалният фиксиран курс при превалутиранетоПромени се предвиждат и при еднодневните трудови договори, използвани в селското стопанство за работа по обработка и прибиране на реколтата, като в техните образци възнаграждението вече ще бъде посочено в евро.

Превалутиране се предлага и в други нормативни документи, включително наредбата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за социални услуги, като плащането в левове ще бъде позволено само през първия месец от въвеждането на европейската валута.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

