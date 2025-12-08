Бизнес на високи скорости: Как Франсоа Опиер промени облика на Dacia

"Работим, за да дадем достъпни нисковъглеродни решения за всички"

Няма да го срещнете зад волана, но именно той държи кормилото на цялата марка. Франсоа Опиер е маркетинг директор на Dacia от 2021 г., когато започва и голямото преосмисляне на бранда. Оттогава, до днес, той е начело на историческа трансформация - от „бюджетна марка“ до бранд с амбиция, общност и устойчиво бъдеще. Екипът ни се срещна с маркетинг директора на Dacia, за да надникнем как се развива бизнесът на високите скорости.

Промени на марката

Снимка: Dacia

„От 2021 г. започнахме истинска трансформация – сменихме логото, обновихме дизайна с новия Duster и навлизаме в C-сегмента с Bigster. Дори и участието ни в моторните спортове е част от тази еволюция“, обяснява той.

Голямата промяна за марката обаче е стратегическа:

„Преминаваме от марка, избирана заради цената, към марка, изграждаща общност. Клиентите трябва да се гордеят, че карат Dacia.“

Опиер признава, че това ежедневие изисква постоянство и последователност, но вярва, че резултатите вече се виждат.

Първа година, два подиума и огромна заявка

Снимка: Dacia

2024 г. е ключова за присъствието на Dacia в моторните спортове:

„През 2023 решихме да влезем в световния рали-рейд шампионат, а само ден след представянето на програмата вече бяхме на старта. Спечелихме две състезания, имахме два подиума и завършихме четвърти на Дакар. Не бих могъл да си представя по-силна първа година.“

Участието не е просто спортен жест, а дългосрочен ангажимент – фокусът вече е насочен към 2026.

Синтетично гориво и нисковъглеродна мобилност

Една от най-интересните иновации е развитието на Sandrider, който работи със синтетично гориво.

„Още в началото казахме, че устойчивото гориво може да бъде част от бъдещето. Европейските регулации тласкат към електромобили, но вярваме, че решенията няма да бъдат само едно.“

Dacia продължава да развива няколко паралелни линии: достъпни електромобили като Spring, LPG и хибридни технологии и потенциала на синтетичното гориво.

„Целта ни е нисковъглеродните решения да останат достъпни за всички, а не само за малцина.“

Развитие и гордост

На въпрос за основните цели Опиер отговаря без колебание:

„Искаме хората да видят, че марката се развива и че има причина да се гордеят с нея. Затова влизаме в C-сегмента с Bigster, затова показахме и концепта Hipster – визията ни за мобилност с малък електромобил.“

Автомобилът трябва да се адаптира към нуждите на хората, а не обратното.

От състезанията към серийното производство

Моторните спортове не са само реклама, те помагат: „Първата технология, която може да влезе в серийни модели, е устойчивото гориво. Ако то издържа на условията в рали-рейда, значи може да работи и в ежедневието.“

Dacia работи и върху анти-инфрачървен пигмент, интегриран в карбона и боята:

„В състезателната кола дава разлика от 1–2 градуса, но в серийния автомобил може да намали нуждата от климатик. Това означава по-нисък разход и по-малко емисии.“

Опиер е категоричен: „Състезанията ни помагат да развиваме интелигентни, практични решения. Не става бързо, но работим упорито.“

Цялото интервю, гледайте ВЪВ ВИДЕОТО!

