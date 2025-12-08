BGN → EUR
БГ Бизнес Дума на деня: Онлайн реклама

Дума на деня: Онлайн реклама

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "онлайн реклама"?

Онлайн рекламата представлява форма на дигитален маркетинг, при която продукти, услуги или брандове се популяризират чрез интернет платформи. Тя включва разнообразни формати банери, видео реклами, текстови съобщения, спонсорирани публикации и други. Основната ѝ цел е да достигне до широк кръг потребители там, където те прекарват най-много време в онлайн пространството.

Този тип реклама позволява изключително прецизно таргетиране. Маркетолозите могат да насочват кампаниите си към определени групи според възраст, интереси, поведение, местоположение и множество други показатели. Така рекламните послания достигат до хора, които най-вероятно се интересуват от дадения продукт, което увеличава ефективността и намалява разходите.

Онлайн рекламата е и силно измерима почти всяко действие може да бъде проследено: показвания, кликове, време на взаимодействие, реални продажби. Това позволява непрекъснато оптимизиране на кампаниите и постигане на по-добри резултати. Благодарение на това тя се превърна в ключов инструмент за бизнеса в съвременната дигитална икономика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

