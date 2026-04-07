Димитър Радев предупреди за риск от инфлационна спирала - какво означава това?

Влиянието върху инфлацията е между 0,3 и 0,4% и е сходно с наблюдаваното в Хърватия

България е регистрирала ограничено и еднократно повишение на инфлацията след въвеждането на еврото на 1 януари, като в същото време обществената подкрепа за общата валута се увеличава. Това заявява управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за „Ройтерс“, като подчертава, че ефектът е сравнително умерен. По негови думи влиянието върху инфлацията е между 0,3 и 0,4 процентни пункта и е сходно с наблюдаваното в Хърватия. В същото време инфлацията в България се е забавила до 2,3% през януари спрямо 3,5% месец по-рано, следвайки като цяло тенденциите в еврозоната, цитира БНР.

Радев посочва още, че подкрепата за еврото се е увеличила след присъединяването – до 54% сред домакинствата спрямо 45% преди това, а при бизнеса достига около 70%. Според него геополитическата ситуация, включително конфликтът в Иран, може допълнително да засили положителните нагласи заради усещането за по-голяма икономическа сигурност.

В същото време управителят на БНБ предупреждава за нарастващи рискове пред инфлацията в еврозоната, свързани с поскъпването на енергията и засилената несигурност. Той отбелязва, че балансът на рисковете се измества в неблагоприятна посока, а вероятността от по-негативен сценарий се увеличава заради енергийния шок.

Според Радев съществува риск домакинствата и бизнесът да започнат по-бързо да променят инфлационните си очаквания, което може да доведе до вторични ефекти – ръст на заплатите и цените и формиране на инфлационна спирала. Затова, по думите му, Европейската централна банка трябва да бъде готова да реагира своевременно, включително чрез повишаване на лихвените проценти. Той подчертава, че към момента инфлационните очаквания остават сравнително стабилни, но средата е динамична и податлива на бързи промени. Ако шокът се задържи и започне да се пренася върху заплати, маржове и очаквания, цената на бездействието ще нарасне.

Радев отбелязва също, че пазарите вече залагат повече от две увеличения на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка през годината, като първото се очаква през юни. Централната банка ще следи внимателно инфлацията, енергийните цени, икономическите нагласи и развитието на конфликта в Близкия изток при вземането на бъдещи решения. По думите му еврозоната навлиза в настоящата ситуация от по-стабилна позиция спрямо 2022 г., но предупреждава, че евентуални държавни субсидии могат допълнително да засилят инфлационния натиск.