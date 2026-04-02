10% по-скъпо агнешко ядем този Великден

Възможно е да има недостиг на агнешко, предупреждават от от бранша

10% поскъпване на агнешкото месо около Великден очакват животновъди. Причините са не само заради увеличаващите се разходи на фермерите, но и заради последствията от шарката по овцете и избиването на животни.

Възможно е да има недостиг на агнешко, предупреждават от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Около 50 000–60 000 животни тази година няма да достигнат до пазара – именно заради мерките и избиването на животни през миналата година заради епидемията от шарка. Най-осезаем е дефицитът в Пловдивския регион, където са унищожени около 25 000 животни и има недостиг на агнета, съобщава БНТ.

В Пловдивско към този момент няма зараза, но е спряно превозването на живи животни. Мария Иванова, животновъд от пазарджишкото село Щърково и отглежда около 200 овце: "Ние сме най-малката община в Пазарджишко и при нас имаше само един констатиран случай – в съседно село, в малко стопанство. Явно бързо ликвидираха нещата и вирусът не успя да се разпространи в общината. Лично ние, ще говоря само за нашата ферма, тъй като всеки си определя цената на собствената си продукция, продаваме на 7 евро живо тегло тази година. Миналата година беше 13 лева живо тегло, така че увеличението дори не е 10%. Поскъпването се дължи на по-високите цени на тока, горивата и фуражите. Тъй като храним с по-скъпи фуражи, няма как тази разлика да не се отрази."

Дефицитите на пазара според Мария Иванова ще бъдат покрити от внос. "Този дефицит ще бъде компенсиран с внос – легален или не – основно от Румъния и Северна Македония. Министър Христанов обяви затваряне на нерегламентирани кланици, но според колеги този внос не е престанал. Да не се окажат това само PR акции."

Тя посъветва потребителите как да разпознаят българското месо. "Най-сигурният начин е печатът в магазина. Другият е външният вид – дали месото изглежда свежо."

Мария Иванова е категорична, че държавата трябва да предприеме мерки срещу разпространението на болести по овцете. "Има два варианта – или да ни блокират и да избиват животните, ако дойде вирусът, или да се ваксинира. Закупени са ваксини и са дадени средства. Въпрос на решение на министъра е да разпореди ваксинация, за да можем свободно да се движим и търгуваме."