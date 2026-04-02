1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
10% по-скъпо агнешко ядем този Великден

10% по-скъпо агнешко ядем този Великден

bTV Бизнес екип

Възможно е да има недостиг на агнешко, предупреждават от от бранша

10% поскъпване на агнешкото месо около Великден очакват животновъди. Причините са не само заради увеличаващите се разходи на фермерите, но и заради последствията от шарката по овцете и избиването на животни.

Възможно е да има недостиг на агнешко, предупреждават от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Около 50 000–60 000 животни тази година няма да достигнат до пазара – именно заради мерките и избиването на животни през миналата година заради епидемията от шарка. Най-осезаем е дефицитът в Пловдивския регион, където са унищожени около 25 000 животни и има недостиг на агнета, съобщава БНТ.

В Пловдивско към този момент няма зараза, но е спряно превозването на живи животни. Мария Иванова, животновъд от пазарджишкото село Щърково и отглежда около 200 овце: "Ние сме най-малката община в Пазарджишко и при нас имаше само един констатиран случай – в съседно село, в малко стопанство. Явно бързо ликвидираха нещата и вирусът не успя да се разпространи в общината. Лично ние, ще говоря само за нашата ферма, тъй като всеки си определя цената на собствената си продукция, продаваме на 7 евро живо тегло тази година. Миналата година беше 13 лева живо тегло, така че увеличението дори не е 10%. Поскъпването се дължи на по-високите цени на тока, горивата и фуражите. Тъй като храним с по-скъпи фуражи, няма как тази разлика да не се отрази."

Ще купувате ли агнешко месо за идния Великден? (АНКЕТА)

Дефицитите на пазара според Мария Иванова ще бъдат покрити от внос. "Този дефицит ще бъде компенсиран с внос – легален или не – основно от Румъния и Северна Македония. Министър Христанов обяви затваряне на нерегламентирани кланици, но според колеги този внос не е престанал. Да не се окажат това само PR акции."

Тя посъветва потребителите как да разпознаят българското месо. "Най-сигурният начин е печатът в магазина. Другият е външният вид – дали месото изглежда свежо."

Мария Иванова е категорична, че държавата трябва да предприеме мерки срещу разпространението на болести по овцете. "Има два варианта – или да ни блокират и да избиват животните, ако дойде вирусът, или да се ваксинира. Закупени са ваксини и са дадени средства. Въпрос на решение на министъра е да разпореди ваксинация, за да можем свободно да се движим и търгуваме."

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

