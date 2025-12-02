България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от НПВУ

Страната ни подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври

България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от правителствената информационна служба.

Европейската комисия (ЕК) е оценила положително третото искане за плащане на България по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от институцията. Оценката представлява важна стъпка към отпускането на нов транш европейски средства в подкрепа на икономическия растеж и усилията на страната за по-голяма устойчивост. По данни на Комисията България е изпълнила 48 от общо 50 етапа и цели, което отваря път към плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината.

Решението означава, че Брюксел дава зелена светлина за третото плащане, но не и в пълния му размер, посочва БНТ. Задържаната сума възлиза на 149 млн. евро.

Брюксел задържа и част от второто плащане за страната ни в размер на 214 милиарда. Във връзка с третото плащане от ЕК съобщиха, че задържането на част от средствата е заради неизпълнението на два ключови етапа — създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правен акт относно наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

България подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври, допълват от информационната служба. Плащането е с най-голям брой етапи и цели, и обхваща 22 реформи и 19 инвестиции. Водещите мерки са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, подобряване на рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното здравеопазване и др.

Общата стойност възлиза на 1,619 млрд. евро. Цялата стойност на плащането се очаква да бъде получена от ЕК след приключването на преговорите по предоговарянето на реформата, свързана с Комисията за противодействие на корупцията. През следващата седмица предстои среща на правосъдния министър Георги Георгиев с представители на ЕК, се казва в съобщението.

Плащането на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на Икономическия и финансов комитет (ИФК) и приемане на решение за плащане от ЕК, припомни БТА. Българският ПВУ включва мерки за инвестиции и реформи, финансирани с 6,17 милиарда евро безвъзмездни средства от Европейския съюз.

