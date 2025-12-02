BGN → EUR
България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от НПВУ

България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от НПВУ

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Страната ни подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври

България ще получи 1,47 млрд. евро по трето плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщиха от правителствената информационна служба.

Европейската комисия (ЕК) е оценила положително третото искане за плащане на България по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от институцията. Оценката представлява важна стъпка към отпускането на нов транш европейски средства в подкрепа на икономическия растеж и усилията на страната за по-голяма устойчивост. По данни на Комисията България е изпълнила 48 от общо 50 етапа и цели, което отваря път към плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината.

Решението означава, че Брюксел дава зелена светлина за третото плащане, но не и в пълния му размер, посочва БНТ. Задържаната сума възлиза на 149 млн. евро.

Брюксел задържа и част от второто плащане за страната ни в размер на 214 милиарда. Във връзка с третото плащане от ЕК съобщиха, че задържането на част от средствата е заради неизпълнението на два ключови етапа — създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правен акт относно наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

 

България подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври, допълват от информационната служба. Плащането е с най-голям брой етапи и цели, и обхваща 22 реформи и 19 инвестиции. Водещите мерки са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, подобряване на рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното здравеопазване и др.

Общата стойност възлиза на 1,619 млрд. евро. Цялата стойност на плащането се очаква да бъде получена от ЕК след приключването на преговорите по предоговарянето на реформата, свързана с Комисията за противодействие на корупцията. През следващата седмица предстои среща на правосъдния министър Георги Георгиев с представители на ЕК, се казва в съобщението.

Плащането на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на Икономическия и финансов комитет (ИФК) и приемане на решение за плащане от ЕК, припомни БТА. Българският ПВУ включва мерки за инвестиции и реформи, финансирани с 6,17 милиарда евро безвъзмездни средства от Европейския съюз.

