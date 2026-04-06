Дума на деня: Резервен капитал

Каква е основната цел на "резервния капитал"?

Резервният капитал представлява част от капитала на едно дружество, която не се използва за текуща стопанска дейност, а се отделя за покриване на бъдещи непредвидени разходи, загуби или специфични финансови цели. Тази сума често се формира при учредяването на компанията или чрез ежегодно отчисляване от печалбата. Основната му цел е да осигури финансова стабилност и да намали риска за акционерите при неблагоприятни събития.

В законодателството на много държави се предвиждат минимални изисквания за формиране на резервен капитал, които компаниите трябва да спазват. Този капитал може да бъде използван за покриване на загуби, които надхвърлят обичайните оперативни средства, или за други нужди, като изкупуване на акции, разширяване на дейността или капиталови инвестиции.

Така резервният капитал действа като буфер, който защитава както дружеството, така и неговите акционери. Управлението на резервния капитал изисква внимателно планиране и отчетност. Решенията за неговото използване се вземат обикновено от съвета на директорите и са подчинени на вътрешни правила и законови ограничения.