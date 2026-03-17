Дума на деня: Пенсионен фонд

Пенсионният фонд е специализирана институция, която събира, управлява и инвестира средства с цел осигуряване на доходи след пенсиониране. Той събира вноски от работници и работодатели и ги инвестира в различни финансови инструменти, за да се увеличи натрупаната сума за бъдещите пенсионери.

Средствата в пенсионния фонд могат да се инвестират в облигации, акции, депозити или други активи, като целта е да се осигури стабилен и дългосрочен растеж на капитала. Пенсионните фондове често са регулирани от държавата, за да се гарантира безопасността на средствата на своите участници. Пенсионните фондове играят ключова роля в социалната сигурност, тъй като предоставят финансова защита на хората след края на активната им трудова дейност.