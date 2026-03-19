1 USD
1.15 BGN
Петрол
107.56 $/барел
Bitcoin
$70,998.8
Дума на деня: Диверсификация

bTV Бизнес екип

Какво е "диверсификация"?

Диверсификация е процес на разпределяне на ресурси, инвестиции или дейности в различни направления с цел намаляване на риска. Основната идея е, че ако една част от тях се представя слабо, останалите могат да компенсират загубите. Понятието се използва най-често във финансите, но има приложение и в бизнеса, икономиката и дори в ежедневието.

В инвестициите диверсификацията означава да не се влагат всички средства в един актив, а да се разпределят между различни инструменти – например акции, облигации, недвижими имоти или суровини. Така се избягва зависимостта от представянето на един конкретен пазар или компания и се постига по-стабилна доходност във времето.

В по-широк смисъл диверсификацията може да се прилага и от компаниите, когато разширяват дейността си с нови продукти или навлизат на нови пазари. Това им помага да намалят зависимостта си от един източник на приходи и да бъдат по-устойчиви при промени в икономическата среда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Каква е цената на истината?
Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
