Дума на деня: Диверсификация

Какво е "диверсификация"?

Диверсификация е процес на разпределяне на ресурси, инвестиции или дейности в различни направления с цел намаляване на риска. Основната идея е, че ако една част от тях се представя слабо, останалите могат да компенсират загубите. Понятието се използва най-често във финансите, но има приложение и в бизнеса, икономиката и дори в ежедневието.

В инвестициите диверсификацията означава да не се влагат всички средства в един актив, а да се разпределят между различни инструменти – например акции, облигации, недвижими имоти или суровини. Така се избягва зависимостта от представянето на един конкретен пазар или компания и се постига по-стабилна доходност във времето.

В по-широк смисъл диверсификацията може да се прилага и от компаниите, когато разширяват дейността си с нови продукти или навлизат на нови пазари. Това им помага да намалят зависимостта си от един източник на приходи и да бъдат по-устойчиви при промени в икономическата среда.

