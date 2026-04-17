Дума на деня: Мандат

Колко време трая мандата на министър-председателя?

Мандатът е определен период от време, през който дадено лице или институция упражнява власт или изпълнява възложени функции. В политическия контекст той най-често се отнася до времето, за което един избран представител – като президент, депутат или кмет – заема своята длъжност след избори. Продължителността на мандата се определя от конституцията или съответните закони и има за цел да осигури баланс между стабилност и възможност за периодична смяна на управлението.

Освен времеви рамки, мандатът включва и конкретни правомощия и отговорности. Избраните лица получават легитимност чрез вота на гражданите и са длъжни да действат в техен интерес, като спазват законите и изпълняват обещанията от предизборната си кампания. В България президентът се избира за 5 години, а парламентът, кметовете и общинските съветници – за 4 години.