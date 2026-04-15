Дума на деня: Изборен кодекс

Каква е ролята на изборния кодекс?

Изборният кодекс е основният нормативен акт, който урежда правилата за провеждане на избори в България. Той определя как се организират и провеждат избори за Народно събрание, президент и вицепрезидент, както и за членове на Европейския парламент. В него са разписани процедурите за регистрация на партии и кандидати, начина на гласуване, както и изчисляването и обявяването на изборните резултати.

Кодексът урежда и дейността на изборната администрация, включително Централната избирателна комисия и секционните избирателни комисии. Той съдържа правила за прозрачност на изборния процес, контрол върху финансирането на кампаниите и мерки срещу нарушения като купуване на гласове и манипулации на вота. Важна част от него са и разпоредбите за машинното и хартиеното гласуване.

През годините Изборният кодекс е бил многократно променян с цел подобряване на изборния процес и повишаване на доверието в него. Дебатите около него често са свързани с теми като изборните технологии, избирателните права и гарантирането на честни и прозрачни избори.