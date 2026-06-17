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БГ Бизнес Дума на деня: Лихвен марж

Дума на деня: Лихвен марж

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "лихвен марж"?

Лихвеният марж е разликата между лихвата, която банката начислява по отпуснатите кредити, и лихвата, която изплаща по привлечените средства, като депозити и спестовни сметки. Той е един от основните източници на приходи за банките и показва доколко ефективно те управляват своите активи и пасиви.

Колкото по-голям е лихвеният марж, толкова по-висока е потенциалната печалба от основната банкова дейност. Например, ако една банка отпуска кредити при средна лихва от 6% и изплаща по депозитите средно 2%, нейният лихвен марж е 4 процентни пункта. Размерът на маржа се влияе от пазарните лихвени проценти, конкуренцията в банковия сектор и общата икономическа среда.

Лихвеният марж е важен показател както за финансовите институции, така и за инвеститорите, тъй като отразява способността на банката да генерира приходи от основната си дейност. При повишаване на лихвените проценти банките често успяват да разширят маржа си, докато при нисколихвена среда възможностите за печалба от лихви обикновено се свиват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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