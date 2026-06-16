660 000 души ще напуснат пазара на труда през следващите 10 години

Ученици, родители, училища и работодатели се срещат в София и Пловдив, за да говорят за бъдещите кадри на България

На 20 юни в НДК – София и на 24 юни в Международен панаир Пловдив ще се проведе първото издание на форума „Парад на професиите: План-прием VIII клас“ – инициатива, която среща на едно място ученици, родители, училища и работодатели с общата цел младите хора да направят по-информиран избор за своето образование и професионално развитие.

Форумът се организира от OMNI Human Development в партньорство с Регионалните управления на образованието в София и Пловдив и идва в момент, в който българската икономика е изправена пред сериозни демографски и кадрови предизвикателства.

България е изправена пред сериозно кадрово предизвикателство. По данни на НСИ през следващите 10 години около 660 000 души, които днес са на възраст между 55 и 64 години, ще напуснат пазара на труда поради достигане на пенсионна възраст, докато икономически активните или заети млади хора на възраст между 15 и 24 години са едва около 116 000. В същото време над 200 000 млади хора между 15 и 29 години остават извън образование, обучение или заетост. Това поставя все по-голям фокус върху необходимостта от ранно кариерно ориентиране, по-тясна връзка между образованието и бизнеса и подготовката на бъдещите специалисти, от които икономиката ще има нужда през следващите години.

„Все по-често говорим за недостиг на кадри, но много по-рядко си задаваме въпроса дали младите хора разполагат с достатъчно информация, за да направят правилния избор за своето бъдеще. Именно това е основната цел на форума – да срещнем учениците и техните родители с реалните възможности, които предлагат образованието и бизнесът. Информираният избор днес е инвестиция в бъдещите специалисти, от които България ще има нужда утре.“, коментира Васка Бакларова, основател на OMNI Human Development.

Събитието е насочено основно към ученици от 6. и 7. клас и техните родители, които са изправени пред избора на гимназия и професионално направление. Форумът ще бъде полезен и за ученици от по-горните класове, които търсят информация за стажове, практики и бъдеща професионална реализация.

В София участие ще вземат 34 професионални училища и техните работодатели партньори, а в Пловдив – 13 училища и компании от различни сектори на икономиката.

Посетителите ще могат да се срещнат директно с представители на училища и бизнес организации, да научат повече за новите професии и специалности по план-прием за учебната 2026/2027, както и да получат информация от първа ръка за възможностите за обучение, практика и реализация.

Особен акцент ще бъде поставен върху професиите, за които вече се наблюдава сериозен недостиг на кадри в индустриалния, строителния и техническия сектор, както и върху новите професии, които навлизат все по-активно в икономиката. Сред тях са направления като електромеханика, геодезия, индустриални технологии и други специалности, които често остават извън вниманието на учениците и родителите.

Освен информационната част, форумът ще включва демонстрации, презентации и практически активности, подготвени от училищата и работодателите, които ще дадат възможност на младите хора да се докоснат до различни професии и реална работна среда.

Според организаторите бъдещето на пазара на труда зависи не само от образователната система, но и от активното участие на бизнеса в подготовката на следващото поколение специалисти.

София: 20 юни 2026 г., НДК, Зала 7, 10:00 – 18:00 ч.

Събитие: https://fb.me/e/9Upxl4g3H

Пловдив: 24 юни 2026 г., Конгресен център, Международен панаир Пловдив, 16:00 – 19:00 ч.

Събитие: https://fb.me/e/amhsMn6SC

Входът е свободен след предварителна регистрация:

https://forms.gle/tAFyTSb3swxnfnBj9

За OMNI Human Development

OMNI Human Development е организация, която работи за по-добрата връзка между образованието, бизнеса и младите хора чрез инициативи за кариерно ориентиране, развитие на таланти и подготовка на бъдещи специалисти. Организацията развива както програми за корпоративно развитие, така и платформа за кариерно ориентиране и професионално развитие на ученици, студенти и млади специалисти.