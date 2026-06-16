×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1607 BGN
Петрол
79.54 $/барел
Bitcoin
$66,048.6
Последвайте ни
1 USD
1.1607 BGN
Петрол
79.54 $/барел
Bitcoin
$66,048.6
БГ Бизнес 660 000 души ще напуснат пазара на труда през следващите 10 години

660 000 души ще напуснат пазара на труда през следващите 10 години

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ученици, родители, училища и работодатели се срещат в София и Пловдив, за да говорят за бъдещите кадри на България

На 20 юни в НДК – София и на 24 юни в Международен панаир Пловдив ще се проведе първото издание на форума „Парад на професиите: План-прием VIII клас“ – инициатива, която среща на едно място ученици, родители, училища и работодатели с общата цел младите хора да направят по-информиран избор за своето образование и професионално развитие.

Форумът се организира от OMNI Human Development в партньорство с Регионалните управления на образованието в София и Пловдив и идва в момент, в който българската икономика е изправена пред сериозни демографски и кадрови предизвикателства.

България е изправена пред сериозно кадрово предизвикателство. По данни на НСИ през следващите 10 години около 660 000 души, които днес са на възраст между 55 и 64 години, ще напуснат пазара на труда поради достигане на пенсионна възраст, докато икономически активните или заети млади хора на възраст между 15 и 24 години са едва около 116 000. В същото време над 200 000 млади хора между 15 и 29 години остават извън образование, обучение или заетост. Това поставя все по-голям фокус върху необходимостта от ранно кариерно ориентиране, по-тясна връзка между образованието и бизнеса и подготовката на бъдещите специалисти, от които икономиката ще има нужда през следващите години.

„Все по-често говорим за недостиг на кадри, но много по-рядко си задаваме въпроса дали младите хора разполагат с достатъчно информация, за да направят правилния избор за своето бъдеще. Именно това е основната цел на форума – да срещнем учениците и техните родители с реалните възможности, които предлагат образованието и бизнесът. Информираният избор днес е инвестиция в бъдещите специалисти, от които България ще има нужда утре.“, коментира Васка Бакларова, основател на OMNI Human Development.

Събитието е насочено основно към ученици от 6. и 7. клас и техните родители, които са изправени пред избора на гимназия и професионално направление. Форумът ще бъде полезен и за ученици от по-горните класове, които търсят информация за стажове, практики и бъдеща професионална реализация.

В София участие ще вземат 34 професионални училища и техните работодатели партньори, а в Пловдив – 13 училища и компании от различни сектори на икономиката.

Посетителите ще могат да се срещнат директно с представители на училища и бизнес организации, да научат повече за новите професии и специалности по план-прием за учебната 2026/2027, както и да получат информация от първа ръка за възможностите за обучение, практика и реализация.

Особен акцент ще бъде поставен върху професиите, за които вече се наблюдава сериозен недостиг на кадри в индустриалния, строителния и техническия сектор, както и върху новите професии, които навлизат все по-активно в икономиката. Сред тях са направления като електромеханика, геодезия, индустриални технологии и други специалности, които често остават извън вниманието на учениците и родителите.

Освен информационната част, форумът ще включва демонстрации, презентации и практически активности, подготвени от училищата и работодателите, които ще дадат възможност на младите хора да се докоснат до различни професии и реална работна среда.

Според организаторите бъдещето на пазара на труда зависи не само от образователната система, но и от активното участие на бизнеса в подготовката на следващото поколение специалисти.

София: 20 юни 2026 г., НДК, Зала 7, 10:00 – 18:00 ч.
Събитие: https://fb.me/e/9Upxl4g3H

Пловдив: 24 юни 2026 г., Конгресен център, Международен панаир Пловдив, 16:00 – 19:00 ч.
Събитие: https://fb.me/e/amhsMn6SC

Входът е свободен след предварителна регистрация:
https://forms.gle/tAFyTSb3swxnfnBj9

За OMNI Human Development

OMNI Human Development е организация, която работи за по-добрата връзка между образованието, бизнеса и младите хора чрез инициативи за кариерно ориентиране, развитие на таланти и подготовка на бъдещи специалисти. Организацията развива както програми за корпоративно развитие, така и платформа за кариерно ориентиране и професионално развитие на ученици, студенти и млади специалисти.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Това не е Миконос, това е Ада Бояна - известното нудистко селище край Улцин
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата