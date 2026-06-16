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БГ Бизнес Разходите за труд в България продължават да растат

Разходите за труд в България продължават да растат

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-ниските увеличения са в Малта, Франция, Дания и Латвия

 
България продължава да е сред страните с най-високо увеличение на почасовите разходи за възнаграждения в Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат за първото тримесечие на 2026-а година.

На годишна база ръстът у нас достига 13,2 на сто, което нарежда страната на второ място след Унгария (16,4 на сто). В еврозоната почасовите възнаграждения са нараснали с 3,4 на сто, а разходите извън заплатите - с 2,9 на сто. За ЕС увеличението е съответно 3,7 на сто за заплатите и 3,2 на сто за останалите разходи на работодателите за час труд - осигуровки и други социални плащания.

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Разходите на работодатели за час труд включват разходите за възнаграждения, свързаните с тях осигуровки и различни социални плащания. През първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година, най-големите увеличения на разходите за възнаграждения освен в Унгария и България, са отчетени и в Хърватия (+9,2%).

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Най-ниските увеличения са в Малта (+1,3%), Франция (+1,8%), следвани от Дания и Латвия (+2,5% всяка).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. страната ни, с ръст от 13,8 на сто, беше отново на второ място по ръст на възнагражденията в ЕС на годишна база. В същото врече обаче като стойност Евростат отчете, че за миналата година в България са най-ниските разходи за труд в България - средно 12 евро на час, следвана от Румъния - 13,6 евро и Унгария - 15,2 евро. Разходите за труд в Европейския съюз през 2025 г. са средно 35 евро на час, а само в страните от еврозоната - малко над 38 евро.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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