Дума на деня: Кросселинг

Какво е "кросселинг"?

Кросселингът е маркетингова стратегия, при която бизнесът предлага на клиентите допълнителни продукти или услуги, които са свързани с вече закупените. Идеята е да увеличи стойността на поръчката и да предостави повече удобство на потребителя, като му представя неща, които вероятно ще му бъдат полезни.

Тази техника често се използва в онлайн магазини, ресторанти и финансови услуги. Например, при покупка на лаптоп онлайн, клиентът може да види предложения за калъф, мишка или софтуер, които допълват основната покупка. В резултат се увеличава средната стойност на поръчката и се засилва връзката с клиента.

Ефективният кросселинг изисква внимателен анализ на поведението на клиентите и персонализирани предложения. Ако предложението е релевантно и полезно, клиентите са по-склонни да го приемат, което води до по-големи продажби и по-висока удовлетвореност. При твърде агресивни или нерелевантни предложения обаче ефектът може да е обратен.