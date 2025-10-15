Дума на деня: Капитализация

Колко вида капитализация има?

Капитализация е икономически и финансов термин, който се използва в различни контексти, но основната идея винаги е свързана със стойността на активи, разходи или инвестиции във времето. Тя може да описва пазарната стойност на дадена компания, начина на счетоводно отчитане на разходи или процеса на добавяне на лихви към първоначален капитал. Всеки от тези видове капитализация има своето специфично приложение и значение.

Пазарна капитализация се отнася до стойността на една компания на фондовия пазар. Тя се изчислява чрез умножаване на текущата цена на една акция по общия брой издадени акции. Този показател дава ориентир за размера на компанията и често се използва от инвеститори за сравнение между различни дружества на борсата.

Счетоводна капитализация е процес, при който определени разходи не се записват директно като текущи разходи, а се третират като дългосрочни активи. Така тези суми се амортизират или разпределят във времето, тъй като носят икономическа полза за повече от един отчетен период. Често това се прилага при инвестиции в оборудване, сгради или софтуер.

Капитализация на лихва описва процеса, при който натрупаната лихва по даден капитал се добавя към главницата и впоследствие се начислява нова лихва върху увеличената сума. Това води до по-бързо нарастване на средствата във времето и е основен принцип при натрупването на доходи от спестовни или инвестиционни сметки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN