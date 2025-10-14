1 USD
1.69058 BGN
Петрол
63.34 $/барел
Bitcoin
$113,431.0
Последвайте ни
1 USD
1.69058 BGN
Петрол
63.34 $/барел
Bitcoin
$113,431.0
БГ Бизнес Дума на деня: Печалба

Дума на деня: Печалба

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кога се използва понятието "печалба"?

Печалбата е повече от просто математическа формула — тя е основният показател за успеха на бизнеса. Това е причината, поради която печалбата е толкова важна за малки, средни и големи компании.

Постигането на печалба трябва да бъде една от ключовите цели на вашия бизнес, дори ако току-що сте регистрирали фирмата си. Тя представлява общите приходи минус разходите, включително данъци, и е ключов индикатор за финансовото здраве и ефективността на бизнеса. Начините за измерване на приходите и разходите могат да се различават, но същността на печалбата остава същата.

Ако бизнесът ви не е печеливш — тоест разходите надвишават приходите — това е сериозен сигнал за тревога и може да показва, че бизнесът има „срок на годност“. Ако обаче сте печеливши, компанията е полезна за акционерите и има потенциал за разрастване.

Макар че е възможно и често срещано бизнесът да продължава да функционира известно време без печалба, особено в начален етап, това не е устойчиво в дългосрочен план. Има причина повечето бизнеси в САЩ да фалират след едва шест години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата