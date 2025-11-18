Дума на деня: Ипотека

Какво означава понятието "ипотека"?

Ипотека означава договорно обезпечение, при което даден недвижим имот – например жилище, парцел или търговски обект – се използва като гаранция за получаването на заем. Най-често това е банков кредит, обикновено жилищен, при който имотът служи като залог, че заемът ще бъде изплатен.

При ипотеката собственикът запазва правото да ползва имота, но банката или кредиторът има законно право върху него, докато дългът не бъде напълно погасен. Ако заемополучателят спре да изплаща вноските, кредиторът може да пристъпи към принудително изпълнение – например продажба на имота – за да възстанови предоставената сума.

Ипотеката се вписва официално в Имотния регистър и има действие срещу всички трети лица, което означава, че никой не може да придобие имота „чист“ от ипотека, докато тя не бъде заличена. Тя е дългосрочен финансов ангажимент и една от най-често използваните форми за финансиране на покупка или ремонт на недвижим имот.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN