Дума на деня: Инвентаризация

Какво е "инвентаризация"?

Инвентаризацията е процес на проверка и установяване на наличностите от стоки, материали, активи или оборудване в едно предприятие. Тя има за цел да сравни реалното състояние с данните, отразени в счетоводните регистри, като установи евентуални липси, излишъци или несъответствия.

Редовното извършване на инвентаризация е важно за доброто управление на бизнеса, тъй като помага за по-точен контрол върху активите, предотвратява загуби и улеснява финансовото планиране. Освен това тя е законово изискване за много предприятия и гарантира достоверността на финансовите отчети.

В зависимост от нуждите на организацията инвентаризацията може да бъде годишна, периодична или извънредна. Тя се извършва от специално назначена комисия, която описва наличните активи, сравнява резултатите със счетоводните данни и изготвя необходимите документи за отразяване на установените разлики.