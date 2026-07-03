Дума на деня: Гъвкаво ценообразуване

Какво е "гъвкаво ценообразуване"?

Гъвкавото ценообразуване е модел, при който цената на даден продукт или услуга не е фиксирана, а се променя според различни фактори като търсене, предлагане, време, клиентски профил или пазарни условия. То позволява на компаниите да реагират по-бързо на промени в пазара и да оптимизират приходите си, като едновременно с това предлагат по-конкурентни оферти в различни ситуации.

Този подход се използва широко в сектори като туризъм, транспорт, електронна търговия и енергетика. Например цените на самолетните билети и хотелските стаи често се променят в реално време според заетостта и сезона. В онлайн търговията алгоритми могат да коригират цените според поведението на потребителите, докато в енергийния сектор тарифите могат да се адаптират според натоварването на мрежата.

Основно предимство на гъвкавото ценообразуване е по-ефективното използване на ресурсите и възможността за по-висока рентабилност. В същото време обаче то изисква прецизни данни и прозрачност, за да не се стига до недоволство сред потребителите. При неправилно прилагане моделът може да създаде усещане за несправедливост, затова балансът между печалба и доверие остава ключов.