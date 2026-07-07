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БГ Бизнес Дума на деня: Банка

Дума на деня: Банка

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Каква е ролята на банката?

Банката е финансова институция, която предоставя разнообразни услуги на граждани и фирми. Основните ѝ дейности включват приемане на депозити, отпускане на кредити и извършване на разплащания. Освен това банките предлагат банкови карти, онлайн банкиране, спестовни сметки и други финансови продукти, които улесняват ежедневното управление на парите.

Една от най-важните роли на банките е да подпомагат развитието на икономиката. Те събират свободните средства на вложителите и ги предоставят под формата на кредити на хора и предприятия. По този начин се финансират покупки на жилища, образование, бизнес проекти и различни инвестиции, които допринасят за икономическия растеж.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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