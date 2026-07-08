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БГ Бизнес Дума на деня: Стопанска единица

Дума на деня: Стопанска единица

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "стопанска единица"?

Стопанската единица е основен икономически субект, който извършва стопанска дейност с цел производство на стоки или предоставяне на услуги. Това може да бъде предприятие, фирма, кооперация или друга организация, която използва ресурси като труд, капитал и суровини, за да създава добавена стойност.

Основната цел на стопанската единица обикновено е получаване на печалба, но в някои случаи тя може да има и социални или обществени функции. Тя взема решения относно производството, разходите, инвестициите и пазара, на който ще предлага своите продукти или услуги.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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