БГ Бизнес Дума на деня: Лош кредит

Дума на деня: Лош кредит

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "лош кредит"?

Лош кредит е термин, който се използва за описание на финансова ситуация, при която даден човек или фирма има история на нередовно изплащане на задължения като заеми, кредити или сметки. Това включва закъснели плащания, частично погасяване или пълно неизплащане на дългове. Такава история се записва в кредитното досие на лицето и оказва влияние върху финансовата му репутация.

Хората с лош кредит обикновено имат по-ниска кредитна оценка (credit score), което означава, че финансовите институции ги считат за рискови клиенти. В резултат на това им е по-трудно да получат нови заеми или кредитни карти, а ако успеят често се сблъскват с по-високи лихви и по-неблагоприятни условия. Лошата кредитна история може да се отрази и върху други аспекти от живота като наемане на жилище или кандидатстване за работа, особено в сферата на финансите.

Причините за лош кредит могат да бъдат различни от временни финансови затруднения до липса на финансова дисциплина. За щастие, лошият кредит не е постоянен с редовни плащания, ограничаване на дълговете и разумно използване на кредитни средства, човек може постепенно да подобри кредитната си история и да възстанови доверието на банките.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

