Дума на деня: Лош кредит

Какво означава понятието "лош кредит"?

Лош кредит е термин, който се използва за описание на финансова ситуация, при която даден човек или фирма има история на нередовно изплащане на задължения – като заеми, кредити или сметки. Това включва закъснели плащания, частично погасяване или пълно неизплащане на дългове. Такава история се записва в кредитното досие на лицето и оказва влияние върху финансовата му репутация.

Хората с лош кредит обикновено имат по-ниска кредитна оценка (credit score), което означава, че финансовите институции ги считат за рискови клиенти. В резултат на това им е по-трудно да получат нови заеми или кредитни карти, а ако успеят – често се сблъскват с по-високи лихви и по-неблагоприятни условия. Лошата кредитна история може да се отрази и върху други аспекти от живота като наемане на жилище или кандидатстване за работа, особено в сферата на финансите.

Причините за лош кредит могат да бъдат различни – от временни финансови затруднения до липса на финансова дисциплина. За щастие, лошият кредит не е постоянен – с редовни плащания, ограничаване на дълговете и разумно използване на кредитни средства, човек може постепенно да подобри кредитната си история и да възстанови доверието на банките.

