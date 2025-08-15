1 USD
БГ Бизнес Курсът на еврото за 15 август 2025 г.

Курсът на еврото за 15 август 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Обменният курс на еврото остана почти без промяна в петък, като пазарите очакват срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска, както и поредица от икономически данни от САЩ, предават германски финансови издания.

 

Сутринта единната валута се търгуваше на ниво 1,1665 долара, леко над равнището от предходната вечер. 

