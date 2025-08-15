Курсът на еврото за 15 август 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Обменният курс на еврото остана почти без промяна в петък, като пазарите очакват срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска, както и поредица от икономически данни от САЩ, предават германски финансови издания.

Сутринта единната валута се търгуваше на ниво 1,1665 долара, леко над равнището от предходната вечер.

