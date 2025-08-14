Дума на деня: Клиринг

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Tesla подготвя навлизане на автономни таксита в Ню Йорк
Компанията вече набира персонал
Какво означава понятието "клиринг"?
Клирингът е процес във финансовите пазари, чрез който се гарантира изпълнението на договорените условия по сделките — включително прехвърляне на активи и плащания. Той осигурява доверие и стабилност в търговията, като потвърждава, че участниците ще спазят своите ангажименти. Благодарение на клиринга, финансовите пазари могат да функционират ефективно и с минимален риск от неизпълнение на сделки.
Този процес обикновено се осъществява чрез специализирани институции, наречени клирингови къщи. Те действат като неутрални посредници между страните, гарантирайки, че всяка страна разполага с необходимите ресурси за изпълнение на сделката. Често двете страни дори не влизат в директен контакт, а взаимодействат само чрез клиринговата къща, което улеснява процедурите и ускорява търговията.
Клиринговите къщи играят особено важна роля при търговията с фючърси, където има забавяне между сключването и изпълнението на сделката, а рискът от неизпълнение е по-висок. Те удостоверяват притежанието и плащането на активите и начисляват такса за своите услуги. Присъствието им на глобалните борси е съществено за сигурността и прозрачността на финансовите операции.
