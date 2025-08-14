1 USD
1.67008 BGN
Петрол
65.1 $/барел
Bitcoin
$123,199.0
Последвайте ни
1 USD
1.67008 BGN
Петрол
65.1 $/барел
Bitcoin
$123,199.0
БГ Бизнес Дума на деня: Клиринг

Дума на деня: Клиринг

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "клиринг"?

Клирингът е процес във финансовите пазари, чрез който се гарантира изпълнението на договорените условия по сделките — включително прехвърляне на активи и плащания. Той осигурява доверие и стабилност в търговията, като потвърждава, че участниците ще спазят своите ангажименти. Благодарение на клиринга, финансовите пазари могат да функционират ефективно и с минимален риск от неизпълнение на сделки.

Този процес обикновено се осъществява чрез специализирани институции, наречени клирингови къщи. Те действат като неутрални посредници между страните, гарантирайки, че всяка страна разполага с необходимите ресурси за изпълнение на сделката. Често двете страни дори не влизат в директен контакт, а взаимодействат само чрез клиринговата къща, което улеснява процедурите и ускорява търговията.

Дума на деня: Фючърс

Клиринговите къщи играят особено важна роля при търговията с фючърси, където има забавяне между сключването и изпълнението на сделката, а рискът от неизпълнение е по-висок. Те удостоверяват притежанието и плащането на активите и начисляват такса за своите услуги. Присъствието им на глобалните борси е съществено за сигурността и прозрачността на финансовите операции.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата